Россиянка рассказала о «бытовой ненависти» к русским в Нидерландах

Живущая в Нидерландах россиянка Анна Фетисова рассказала о «бытовой ненависти» к русским в европейской стране. Ее историю опубликовал mk.ru.

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По словам женщины, ее ребенок боится говорить по-русски.

«Мы с мужем тоже разговариваем друг с другом только по-голландски на улице, потому что я опасаюсь общаться с ним на родном языке», — добавила она.



Фетисова также заявила, что в «прессе распространяется хорошо просчитанная ненависть, на бытовом уровне ее еще больше». Каждую неделю появляется очередная публикация о русских шпионах в Европе, подчеркнула она.

«Сейчас я не только второй сорт, как иммигрант, как выходец из России я стала объектом безнаказанной ненависти. Я должна специально покаяться и за себя, и за того депутата, чтобы быть принятой в соцсетях», — заявила женщина.



11 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать определенный механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, а также усилить наказания за такие действия.

В Германии ужаснулись русофобии в Евросоюзе

4 июня посольство России в Стокгольме назвало шведскую «свободу слова» русофобией и лицемерием.

В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что борьба с русским языком, которая отмечается в ряде стран, в том числе постсоветского пространства, является глупостью.

Ранее в Германии потребовали признать факт дискриминации русскоязычного населения.