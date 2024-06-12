Выступающий против Киева пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван заявил, что его отчима ждет либо плен, либо бегство с Украины.

— Конечно, козла отпущения (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский всегда найдет. Учитывая ситуацию на фронте, за которой я слежу по мере возможностей, на данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват, — предположил мужчина.



По словам Ивана Сырского, главком ВСУ к тому времени будет либо находиться в плену, либо за границей Украины, передает РИА Новости.

В конце мая Сырский сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров на территории страны.

Иван Сырский о главкоме ВСУ: отчим никогда не считал себя украинцем

Главнокомандующий ВСУ ранее назвал два направления в Донецкой народной республике, где в настоящее время идут самые ожесточенные столкновения.

Высокопоставленные лица ВСУ, которые командовали или командуют подразделениями в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР, виноваты в провалах украинской армии на фронте. Такое мнение высказала зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.