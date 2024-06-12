Приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России

Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил, что получал на Украине угрозы за поддержку России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я занимал активную гражданскую позицию еще с 2014 года, когда это все началось», — объяснил он.



По словам пасынка Сырского, друзья называли его пророссийским, из-за чего он с ними переругался. «Бывший одноклассник даже написал мне, что если я вернусь на Украину, он мне лично горло перережет», — добавил мужчина.