Пашинян назвал условие своей отставки

Правительство Армении подаст в отставку только при условии, что этого захочет народ, заявил на брифинге в парке парламента премьер-министр республики Никол Пашинян. Таким образом он отреагировал на проходящий у здания законодательного органа митинг оппозиции с требованием смены правительства, передает ТАСС.

Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену, — заявил Пашинян.



Кроме того, глава армянского правительства высказался о большом скоплении полицейских сил и спецтехники перед зданием парламента. Он объяснил это необходимостью «обеспечить нормальное функционирование законодательной власти».