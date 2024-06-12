К зданию парламента в Ереване прибыли сотни полицейских

Сотни полицейских со щитами и касками прибыли к зданию парламента Армении. Это обусловлено тем, что оппозиция намеревается провести масштабный митинг «Тавуш во имя родины» в центре города, пишет ТАСС.

По данным агентства, демонстранты намереваются выдвинуть политические требования, в частности, об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Журналисты отметили, что силовики подвезли к зданию парламента колючую проволоку. Основные силы стражей порядка, добавили они, сосредоточены на улице Демирчяна, где находится служебный вход.

Аналитики допустили скорую отставку Пашиняна

В настоящее время Пашинян находится в парламенте. Ожидается, что он примет участие в правительственном часе.

Ранее Служба национальной безопасности республики предостерегла организаторов от попыток нарушить конституционный порядок.