Пашинян заявил, что правительство Армении уйдет в отставку, если народ этого захочет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство уйдет в отставку только в том случае, если этого захочет народ.

"Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену", - заявил он на брифинге в парке парламента на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки, который проходит у здания законодательного органа.



Пашинян также объяснил скопление большого количества полицейских сил и спецтехники у здания парламента необходимостью "обеспечить нормальное функционирование законодательной власти".