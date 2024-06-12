Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру о передаче Киеву истребителей Mirage

Французский сатирический журнал Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру в связи с передачей Украине истребителей Mirage 2000-5, на которой изображен самолет в форме гроба. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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В материале говорится, что, возможно, речь идет об отсылке к недавней акции в центре Парижа, когда у Эйфелевой башни появились пять пустых гробов с флагом Франции и плакатом с надписью «Французские солдаты на Украине». Полиция задержала трех человек, причастных к акции, — украинца, немца и болгарина, писали СМИ.

Во Франции отреагировали на передачу Украине истребителей Mirage

Несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что передаст Украине указанные самолеты, отметив, что точное количество истребителей, которые поступят в ВСУ, пока не определено. Также он заявил, что Киев сможет использовать Mirage 2000-5 для атак объектов в России, с которых наносились удары по Украине.

Позднее стало известно, что речь, по некоторым данным, идет о передаче пяти истребителей, которые Париж планировал снять с вооружения в 2029 году. По словам экспертов, «эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA», а указанное количество самолетов не изменит исход боевых действий.