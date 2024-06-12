Для китайцев запустят необычное шоу с русскими женщинами

В ближайшие дни жители Китая смогут насладиться стримами прямо из традиционной русской бани. Согласно заключенному договору между китайской стриминговой платформой и российскими предпринимателями, трансляция будет вестись из парной в Санкт-Петербурге. Как пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал Shot, камеры для онлайн-трансляций уже установлены, а китайская сторона провела инспекцию объекта.

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Гражданам России предлагается бесплатно посещать баню, если они согласятся стать «моделями» для китайской аудитории. Всего на этой стрим-платформе в Китае зарегистрировано более 30 млн пользователей, которые ждут начала нового шоу. Таким образом, чтобы стать звездой, достаточно просто отправиться на пропарку.

По словам предпринимателя из Санкт-Петербурга, который является одним из инициаторов проекта, стрим из русской бани должен запуститься уже в этом месяце. Он также отметил, что несколько десятков миллионов китайцев будут смотреть, как настоящие русские мужики и красивые девушки отдыхают в купальниках. Бизнесмены надеются на успешную монетизацию проекта за счет донатов из Поднебесной.

Китайцы с удовольствием женятся на русских красавицах

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