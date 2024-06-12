Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Первый замглавы индийского МИД Винай Кватра на брифинге в среду заявил, что страна примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Его слова передает РИА Новости.

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По словам Кватры, делегация будет представлена на соответствующем уровне.

«Рассмотрение этого вопроса сейчас идет. Как только мы примем решение по тому, кто будет представлять Индию, мы с вами поделимся», — пояснил дипломат.



Конференция по Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. На мероприятие приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

До этого стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб примет участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

В офисе Стубба уточнили, что целью мероприятия станет «выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине».

Ранее Шольц сравнил с растением саммит по Украине в Швейцарии.