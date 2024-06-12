Будапешт выступает против миссии НАТО на Украине, но не может ее предотвратить, заявил на пресс-конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что большинство членов альянса поддерживает ее. Об этом пишет ТАСС.

Ранее премьер провел переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Орбан подчеркнул, что в ходе беседы довел до сведения генсека намерение Венгрии не участвовать в военных операциях блока за пределами территории альянса, в первую очередь на Украине.

«Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер», — пояснил премьер.



Глава правительства уточнил, что Столтенберг подтвердил это, и Венгрия получила необходимые гарантии.

Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину

Премьер признал, что не в силах изменить ситуацию в целом. Большинство входящих в альянс придерживается противоположной позиции, настаивает на других решениях, констатировал Орбан.