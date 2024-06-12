На Западе назвали самую большую исходящую от России угрозу

Посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова назвала победу России на Украине самой большой опасностью, которой может подвергнуться Запад. Ее слова приводит словацкое издание Aktuality.

Отвечая на вопрос о том, несет ли активная помощь от стран НАТО Украине угрозу прямой конфронтации с Москвой она подчеркнула, что не считает подобный риск главным.

"Я думаю, что самое опасное, что может произойти с Западом, – это если Россия победит", - заявила Матернова.



8 июня президент США Джо Байден заявил, что Россия "не остановится", если "подчинит себе Украину", и тогда вся Европа окажется под угрозой.

"Дело не в одной лишь Украине, на карту поставлено гораздо больше", — сказал Байден в ходе совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.



До этого президент России Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о "нападении" РФ на НАТО "тупыми как стол". Заявление прозвучало в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.