Глава МИД Китая назвал главную «пробуждающуюся силу» в мире

Сотрудничество БРИКС с государствами Глобального Юга призвано дать «южный ответ» на происходящие в мире беспрецедентные изменения. Об этом в ходе выступления в Нижнем Новгороде на сессии «Диалог БРИКС с развивающимися странами» заявил глава МИД КНР Ван И. Дипломата цитирует официальный сайт китайского внешнеполитического ведомства.

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Человечество проходит через эпоху турбулентности и взаимосвязанных глубоких перемен, отметил министр. По его словам, на фоне кризиса на Украине и на Ближнем Востоке перед миром встают проблемы обеспечения кибербезопасности и изменений климата.

В этих условиях США для сохранения за собой статуса гегемона объединяют союзников, чтобы оказывать давление на конкурентов с помощью санкций. Наряду с этим с целью ограничения развития других стран Запад активно возводит протекционистские барьеры, а также использует другие финансовые инструменты в качестве оружия, указал глава МИД КНР.

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Одновременно в южном полушарии наблюдается усиление многополярности, которая создается в том числе усилиями развивающихся стран. На эту категорию государств уже приходится более 40 процентов мировой экономики, а возможности для развития поистине безграничны, подчеркнул китайский дипломат.

Глобальный Юг — это уже не молчаливое большинство, а пробудившаяся новая сила в мире, считает он. Для того, чтобы развивающиеся страны смогли эффективнее использовать свой потенциал, необходимо поддержание единства, нацеленности на развитие, а также соблюдение принципов справедливости в глобальном управлении, заявил Ван И.