Украину ожидает неминуемый крах по афганскому сценарию, такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз. При этом он отметил, что данный процесс пройдет моментально.

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Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально, — уверен Боуз.

Журналист добавил, что тем остаткам Украины, которые сохранятся после ее коллапса, придется выплачивать долги перед Западом на протяжении нескольких десятилетий. Им предстоит расплатиться за поставленное оружие, военную технику и финансовую помощь.