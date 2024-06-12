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В Ирландии предположили, по какому сценарию случится крах Украины

Украину ожидает неминуемый крах по афганскому сценарию, такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз. При этом он отметил, что данный процесс пройдет моментально.

В Ирландии предположили, по какому сценарию случится крах Украины
© РИА Новости
Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально, — уверен Боуз.

Журналист добавил, что тем остаткам Украины, которые сохранятся после ее коллапса, придется выплачивать долги перед Западом на протяжении нескольких десятилетий. Им предстоит расплатиться за поставленное оружие, военную технику и финансовую помощь.

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