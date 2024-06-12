Абхазия ответила на высказывания российского бизнесмена о статусе региона

Министерство иностранных дел Абхазии заявило о неуместности высказываний гендиректора сети ресторанов "Вкусно - и точка" Олега Пароева по поводу статуса Абхазии и рекомендовало избегать некорректные высказывания. Комментарий МИД размещен на официальном сайте ведомства после интервью бизнесмена одному из российских СМИ.

"Внимательно ознакомились с заявлением генерального директора сети ресторанов "Вкусно и точка" Олега Пароева, в котором он позволил себе высказывания политического характера, отметив, что Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии. Хотели бы обратить внимание господина Пароева на неуместность громких политических высказываний из уст бизнесмена, касательно международного статуса того или иного субъекта международного права. Настоятельно рекомендуем господину Пароеву в дальнейшем избегать некорректных политических высказываний о международно-правовом статусе Республики Абхазия", - говорится в комментарии.



МИД подчеркивает, что "Республика Абхазия является суверенным государством, признанным Российской Федерацией, на территории которой компания "Вкусно - и точка" является зарегистрированным и ведущим свою деятельность юридическим лицом".