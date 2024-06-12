Президент Украины Владимир Зеленский ждет еще больше помощи от Германии, считает политик от Христианско-демократического союза Нико Ланге. В соцсети Х он объяснил, что именно с этим было связано обращение Зеленского к канцлеру Олафу Шольцу.

Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию. <…> С этой похвалой связаны его ожидания большего, — отметил он.



Ланге обратил внимание, что Зеленский благодарил Берлин за поставку систем противовоздушной обороны и перспективы вступления Украины в Евросоюз. Помимо этого, отметил политик, украинский лидер высоко оценил предстоящую конференцию в Швейцарии.

Шольц прокомментировал бойкот речи Зеленского со стороны депутатов Бундестага

11 июня Владимир Зеленский с речью выступил в правительстве Германии. Глава государства заявил, что планирует продолжать отправлять украинцев на фронт до достижения полной победы или окончания конфликта на условиях Киева. По мнению корреспондента MK.RU Сергея Вальченко, этим политик «подписал себе смертный приговор». По мнению автора публикации, методы Зеленского можно расценить лишь как террористические.

В свою очередь бывший советник Пентагона Теодор Постол обратил внимание, что Владимир Зеленский жертвует жизнями украинцев ради интересов стран Запада. Киев при таком раскладе ждет неминуемое поражение, считает он.