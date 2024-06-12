Парламентарии, входящие в коалицию сторонников президента Франции Эммануэля Макрона, опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести новые парламентские выборы. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, на прошедших в воскресенье, 9 июня, выборах в Европарламент партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников французского лидера, набрала 31,36% голосов.

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На фоне этого Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов.

«После неожиданного решения Макрона созвать внеочередные выборы после поражения в Европарламенте союзники французского президента опасаются, что он может привести их к катастрофе», — пояснил автор статьи.



Собеседник издания предположил, что в Елисейском дворце не осознают, что французы настроены против действующего президента.