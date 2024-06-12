Союзникам и партнерам Киева следует направить замороженные российские суверенные активы на помощь Украине, заявила в соцсетях премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы России для помощи Украине.

«В конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб», — отметила Каллас.



Премьер выразила надежду, что действия Эстонии в этой сфере «станут примером для всех остальных».

В Госдуме назвали последствия использования замороженных активов ЦБ Западом

Напомним, что главы государств и правительств западных стран обсуждают вопрос о конфискации российских активов третий год.

По мнению экспертов, Запад не решается на этот шаг в силу того, что он ударит по европейской финансовой системе, а также из-за опасений перед ответными действиями Москвы.