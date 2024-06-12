Названа причина отмены выступления российской примы-балерины Захаровой в Словении

В Словении отменили выступление российской примы-балерины Светланы Захаровой на Люблянском фестивале. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве пояснили, что дипмиссия Украины, община «комплексно работали» со словенскими государственными учреждениями с тем, чтобы добиться отмены выступления.

«Благодарим наших партнеров за недопущение распространения российского «великого» искусства на мировых сценах и площадках», — отметили в МИД.



Ранее сообщалось, что шоу Захаровой отменено в Сеуле (Южная Корея) из-за негативной реакции со стороны украинского посольства в стране.

Путин дал оценку «отмене» русской культуры

В дипмиссии заявили, что Москва якобы использует «культурные мероприятия для оправдания [своих действий] как формы культурного вооружения».