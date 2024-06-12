Колумбия обратилась к РФ по вопросу о пленном наемнике

Посольство Колумбии в Москве связалось с властями РФ по вопросу о предоставлении консульской и гуманитарной помощи пленному бойцу Иностранного легиона ВСУ из этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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В посольстве отметили, что узнали об инциденте из сообщений в СМИ.

"По данному вопросу правительство Колумбии поддерживает связь с родственниками в Колумбии, а посольство связалось с российскими властями для предоставления консульской и гуманитарной помощи, которая потребуется", - заявили в посольстве.



В феврале 2024 года в Боготе заявили, что колумбийские наемники находились на Украине по личному решению, и никаких двусторонних соглашений на этот счет не существует.

Минобороны опубликовало кадры допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ

По данным следственного комитета РФ, более 3,1 тыс. иностранцев сражаются за Украину в конфликте с Россией. Отмечается, что подавляющее большинство бойцов прибыли на Украину из США, Канады, Великобритании и Грузии.