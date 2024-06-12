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Bloomberg: Макрон разозлил соратников по партии объявлением досрочных выборов

Соратники президента Франции Эммануэля Макрона по партии «Ренессанс» недовольны его решением об объявлении досрочных выборов. Об этом пишет Bloomberg.

Решение Макрона о досрочных выборах вызвало протест
© РИА Новости

Подчеркивается, что логику решения президента многие его сопартийцы не поняли до сих пор.

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«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев. Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве», — заявил депутат от «Ренессанса» Кристоф Марион.

При этом информатор Bloomberg сообщил, что решение Макрона опротестовали премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, которые пытались отговорить французского лидера от такого шага.

10 июня Макрон объявил о роспуске Нацсобрания Франции и назначил досрочные парламентские выборы из-за поражения своей партии на выборах в Европарламент. 11 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции.

Ранее досрочные выборы во Франции назвали огромной ошибкой Макрона.

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