Почему Зеленский поссорился с Израилем

Бывший украинский депутат Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за отсутствия интеллекта и неумения выступать без заготовленного текста.

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Напомним, на недавней конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре украинский лидер заявил, что Киев признает Палестину как государство и собирается прикладывать усилия для "остановки Израиля".

"Израильтян покоробило то, что он сказал", - подчеркнул Тука. По его словам, антиукраинские настроения на территории еврейского государства усилились.



Экс-депутат считает, что подобные высказывания возможны лишь по одной причине: из-за нехватки серого вещества.

"Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?" - с возмущением говорит Тука.



Он предложил решить проблему, запретив Зеленскому отвечать на вопросы журналистов, чтобы "не позорить себя и страну".