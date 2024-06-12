Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался о конфликте с Россией. Видеозапись своей речи он опубликовал в Telegram-канале.

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Зеленский пригрозил России новым контрнаступлением ВСУ

Зеленский оценил возможность компромиссов с Россией и подчеркнул, что их время пришло. По его словам, украинцы должны восстановить нормальную жизнь в стране.