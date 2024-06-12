Посол РФ прокомментировал конференцию по Украине

Конференция по Украине, организуемая 15-16 июня на курорте Бюргеншток, в отсутствие на ней России не увенчается конкретными результатами и станет очередным "коллективным фотографированием", разговаривать с Москвой языком ультиматумов не получится. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин, выступая на приеме в диппредставительстве по случаю отмечаемого 12 июня Дня России.

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Посол подчеркнул, что "абсолютное большинство стран мира не торопится идти на поводу у США и их приспешников", оно не согласно с антироссийским курсом и продолжает развивать отношения с РФ.

В Швейцарии заявили, что конференция по Украине может обернуться полным фиаско

"Очередным подтверждением такой независимой политики государств и народов глобального Юга является их позиция в отношении запланированной на эти выходные так называемой мирной конференции по Украине в Бюргенштоке, - сказал Гармонин. - Несмотря на заявления швейцарских властей о том, что на ней якобы будут рассматриваться различные "мирные планы" (а таковые предлагали, как вы наверняка знаете, и Китай, и ЮАР, и Бразилия, и арабские страны), лейтмотивом нынешнего слета, несомненно, будет очередная вариация на тему тупикового копенгагенского формата, призванного навязать России ультиматум согласно "формуле мира" [украинского президента] Владимира Зеленского".

"С нашей страной разговаривать языком ультиматумов не получится. Исход такого "мирного саммита" очевиден - в отсутствие России он станет очередным коллективным фотографированием без конкретных результатов", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что "попытки изолировать Россию, задавить ее пакетами санкций и отменить ее богатейшую культуру, основанную на традиционных ценностях, невозможно".



В торжественном приеме в посольстве РФ, состоявшемся вечером 11 июня, приняли участие представители дипломатического корпуса и соотечественники.