В Германии рассказали о рассердившем немцев визите Зеленского

Визит Владимира Зеленского в Германию вызвал задержки общественного транспорта, сообщил на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.

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Он рассказал, как визит украинского политика в ФРГ рассердил немцев. Как уточнил журналист, берлинская городская железная дорога настроила полмиллиона пассажиров против Зеленского.

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«По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны "государственным визитом". 50 человек вокруг меня смеются, перешептываются и ругаются», — подчеркнул он.



Зеленский прибыл с визитом в Германию во вторник, 11 июня. Депутаты от левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление политика в бундестаге.