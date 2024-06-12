Аналитик: Вашингтон намерен сместить Зеленского

Эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что Вашингтон посылает Киеву четкие сигналы о том, что дни президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены. Об этом сообщается на YouTube-канале аналитика.

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Меркурис подчеркнул, что в американских СМИ все чаще публикуются статьи, в которых содержится критика Зеленского и обстановки в Киеве. Это говорит о подготовке к смещению украинского президента, тому скоро придется «паковать чемоданы».

В США рассказали об уязвимости Зеленского

Эксперт считает, что одним из признаков охлаждения США к режиму на Украине является отказ американского президента Джо Байдена отправиться на конференцию в Швейцарии.

До этого шведский аналитик Ларс Берн заявил, что страны Запада финансируют диктатуру на Украине.

11 июня сообщалось, что оппозиция Германии намерена бойкотировать речь Зеленского в бундестаге.

Ранее Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация для украинских войск.