Лукашенко выразил уверенность в расширении союзнических отношений с РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днём России.

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Об этом сообщила пресс-служба лидера Белоруссии.

«Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнёрства будут и далее расширяться», — говорится в тексте поздравления.



Ранее глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.