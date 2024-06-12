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Лукашенко выразил уверенность в расширении союзнических отношений с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днём России.

Лукашенко выразил уверенность в расширении союзнических отношений с РФ
© РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщила пресс-служба лидера Белоруссии.

«Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнёрства будут и далее расширяться», — говорится в тексте поздравления.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.

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