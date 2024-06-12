ООН назвала число погибших в секторе Газа детей

ООН смогла подтвердить гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа за 2023 год. Об этом говорится в докладе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, касающемся положения детей в зонах конфликтов, пишет ТАСС.

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В документе речь идет о событиях с 1 января по 31 декабря 2023 года.

ООН считает, что на восстановление сектора Газа придется потратить $30-40 млрд

«ООН подтвердила убийство 2 267 палестинских детей (1 259 мальчиков, 1 008 девочек) из них 2 141 [были убиты] в секторе Газа», — назвала число международная организация.



Кроме того, 126 палестинских детей погибли в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, добавили в ООН. Всемирная организация установила ответственность сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за гибель 206 детей.

В октябре прошлого года сообщалось, что в секторе Газа разбомбили больницу: погибли 800 человек, среди них сотни детей.