В США анонсировали встречу Байдена и Зеленского

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшем будущем президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом передает AFP.

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Зеленский против мира, Байден извиняется. События вокруг Украины

Кирби анонсировал встречу Байдена и Зеленского на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Италии. По словам чиновника, президенты проведут двухстороннюю встречу, после чего выступят на совместной пресс-конференции.