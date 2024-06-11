Количество стран-участниц конференции по Украине в Швейцарии снизилось

Количество стран, которые намерены принять участие в "мирной конференции" по Украине, снизилось с 93 до 78. Об этом сообщила украинская служба радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) со ссылкой на дипломатов стран ЕС, пожелавших остаться анонимными.

Отмечается, что собеседники радиостанции не уточнили, какие страны решили не принимать участие в швейцарской конференции. При этом один из дипломатов не исключил, что количество отказов может возрасти.

Гутерриш не приедет на конференцию по Украине

В то же время пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отказался назвать число участников конференции.

"Мы бы не хотели озвучивать окончательные цифры", - сказал он в эфире телеканала "Рада" во вторник вечером.



Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее представителей не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.