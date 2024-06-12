Россия рассматривает инициативы Турции по судоходству в Черном море

Российская Федерация рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которая прошла в Москве, передает РИА Новости.

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«Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», — сказал глава государства.



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До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и РФ, но украинская сторона отказалась от него.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад хочет создать в Черном море свою военно-морскую базу.