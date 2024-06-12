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Австралия выделит $6,6 млн на гуманитарную помощь Газе

Австралия выделит дополнительно $6,6 млн на закупку гуманитарной помощи для сектора Газа.

Австралия выделит $6,6 млн на гуманитарную помощь Газе
© РИА Новости / Александр Юрьев

Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, Передаёт ТАСС.

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Отмечается, что средства направят Всемирной продовольственной программе для доставки помощи палестинцам, столкнувшимся с угрозой голода.

Власти Республики Словения выделят €2,5 млн в качестве гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

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