Австралия выделит $6,6 млн на гуманитарную помощь Газе
Австралия выделит дополнительно $6,6 млн на закупку гуманитарной помощи для сектора Газа.
Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, Передаёт ТАСС.
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Отмечается, что средства направят Всемирной продовольственной программе для доставки помощи палестинцам, столкнувшимся с угрозой голода.
Власти Республики Словения выделят €2,5 млн в качестве гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.