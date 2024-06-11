Иран обвинил Запад в использовании МАГАТЭ в своих политических целях

Деятельность Ирана в сфере атома контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Страны, обвиняющие Иран в том, что его ядерная программа вызывает беспокойство, хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения политических счетов с Тегераном. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.

«Ядерная деятельность Ирана не вызывает никакого беспокойства, поскольку вся находится под контролем Международного агентства по атомной энергии. Страны, выдвигающие подобные обвинения в адрес Исламской Республики Иран, - это страны, потерпевшие поражение от Ирана в других областях, они хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения своих политических счетов с Ираном, в то время как своими действиями они наносят ущерб репутации МАГАТЭ, как знатока технической части и специалиста», - пояснил дипломат.



По его словам, Запад использует МАГАТЭ в своих нелегитимных политических целях, чтобы навредить Ирану, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Россия и Иран на время приостановили работу над всеобъемлющим соглашением о сотрудничестве двух стран из-за «проблем у иранской стороны».