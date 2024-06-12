Гуцул заявила об удерживании приехавших из РФ делегатов в аэропорту Кишинева

Членов делегации, прибывших из России, не выпускают из аэропорта Кишинева в течение шести часов, рассказала Евгения Гуцул.

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«По моей информации до судебного заседания (15.30 по московскому времени) более 100 человек еще оставались внутри аэропорта без еды, без воды, в худших условиях. Это психологическое, физическое насилие над своими гражданами», — заявила она.



Сама политик вернулась в страну после участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и беспрепятственно пересекла границу Молдавии, хотя ранее предполагала, что в связи с визитом в Россию ее «могут даже не пустить в страну».

Граждан Молдавии, прилетевших с ПМЭФ, начали задерживать еще накануне, 11 июня. Также в среду стало известно, что депутатов от оппозиционного молдавского блока «Победа» после возвращения из Москвы удерживали несколько часов. По словам одной из его представителей, Марины Таубер, 13 июня их могут лишить иммунитета в парламенте.