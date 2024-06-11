Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться до конца июня. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.
Такое заявление, по данным издания, фон дер Ляйен сделала на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
«ЕС должен начать переговоры о приеме Украины уже к концу этого месяца», - пояснила она.
В конце февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в объединение.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюзе. В ЕС неоднократно признавали, что оно было призвано поддержать Киев и Кишинев «в противостоянии с Москвой». Однако в феврале Еврокомиссия сообщила, что переговоры о вступлении Украины отложены до лета.