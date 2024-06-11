Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться до конца июня. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

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Такое заявление, по данным издания, фон дер Ляйен сделала на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«ЕС должен начать переговоры о приеме Украины уже к концу этого месяца», - пояснила она.



В конце февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в объединение.

Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюзе. В ЕС неоднократно признавали, что оно было призвано поддержать Киев и Кишинев «в противостоянии с Москвой». Однако в феврале Еврокомиссия сообщила, что переговоры о вступлении Украины отложены до лета.