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Лукашенко призвал провести президентские выборы так, чтобы «комар носа не подточил»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президентских выборах, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, нет необходимости использовать административный ресурс, власти способны их провести честно и порядочно. ТАСС

«Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил и не подсунул. Нам нет никакой необходимости, как это было и в прежние годы, давить, использовать административный ресурс», — сказал Лукашенко. Газета.Ru

«Мы честно и порядочно способны провести эти выборы. Особенно на фоне «выборов» беглых оппозиционеров. Не обидеть людей. Вот это главное. Выборы - для народа, для нашего государства», - подчеркнул президент. Российская газета

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