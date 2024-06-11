Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президентских выборах, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, нет необходимости использовать административный ресурс, власти способны их провести честно и порядочно. ТАСС

«Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил и не подсунул. Нам нет никакой необходимости, как это было и в прежние годы, давить, использовать административный ресурс», — сказал Лукашенко. Газета.Ru

«Мы честно и порядочно способны провести эти выборы. Особенно на фоне «выборов» беглых оппозиционеров. Не обидеть людей. Вот это главное. Выборы - для народа, для нашего государства», - подчеркнул президент. Российская газета