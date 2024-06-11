Что известно о гибели вице-президента Малави в авиакатастрофе

10 июня на территории африканской страны Малави пропал самолет, на борту которого находился вице-президент государства Саулос Чилима. 11 июня СМИ сообщили, что спасатели обнаружили фрагменты самолета — все находившиеся на борту люди признаны погибшими. Рассказываем, что известно о крушении самолета.

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Как сообщали в Минобороны Малави, авиаслужба страны потеряла связь с самолетом утром 10 июня. The Guardian пишет, что он летел из столицы страны Лилонгве в город Мзузу на севере страны — там Чилима должен был представлять правительство на похоронах бывшего генерального прокурора Ральфа Касамбары. Кроме вице-президента на борту находилась бывшая первая леди Шанил Дзимбири и еще восемь человек.

В Мзузу самолет не смог совершить посадку из-за плохой погоды. Он повернул обратно, однако до Лилонгве не долетел и пропал с радаров. О случившемся сразу же проинформировали президента Малави Лазаруса Маккарти Чаквера. Он распорядился начать немедленные поиски и отменил поездку на Багамские острова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство страны.

Поисково-спасательная операция проводилась в северной части страны, в малонаселенном районе, который представляет собой густой лесной массив. По данным очевидцев, именно там мог потерпеть крушение самолет. Как сообщал ТАСС, главнокомандующий ВС Малави Пол Валентино Фири в ходе брифинга рассказывал, что к мероприятиям привлекли не менее 200 солдат, однако поиски осложняются туманом.

Свою помощь также предложили США, Великобритания, Норвегия и Израиля. Они предоставили «специализированные технологии», которые должны были помочь быстрее найти потерпевший крушение самолет. Кроме того, Вашингтон направил на помощь своих военных с расположенной неподалеку базы.

Днем 11 июня таблойд The Sun ссылкой на администрацию президента Малави заявил, что обломки самолета нашли утром. Все находившиеся на борту признаны погибшими в результате крушения. Позднее информацию о гибели Чилима подтвердил и президент, пишет ТАСС. В социальных сетях также начали распространяться кадры, предположительно, с места происшествия. На снимках видно, что самолет серьезно пострадал при посадке — его обломки нашли на холме.