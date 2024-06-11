Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН, политолог Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал провал партии президента Франции Эммануэля Макрона «Ренессанс» на выборах в Европарламент, а также оценил вероятность отставки главы государства, слухи о которой появились в СМИ.

Ранее Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов. Таким образом, он признал тяжелое поражение своей партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент, где она набрала вдвое меньше голосов, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Кроме того, радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщила, что Макрон ведет обсуждения внутри своего окружения о возможности ухода с поста президента Франции, если на парламентских выборах победят правые политические силы страны.

Результаты выборов в Европарламент, которые ранее во Франции считались второстепенными, придали новый импульс политический жизни страны, отметил политолог.

Партия Макрона «Ренессанс» с треском проиграла выборы в Европейский парламент, разрыв между макронистами и лепенистами (партией Марин Ле Пен «Национальное объединение») был почти двукратным. И это, конечно, стало шоком для Макрона и большим ударом по его политическому самочувствию. Возможно, он предполагал, что на выборах победит «Национальное объединение» Жордана Барделла, но при этом отрыв его блока будет не таким позорным. Отсюда и появилось решение о роспуске Национального собрания и досрочных выборах, чего никто не ожидал. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

При помощи досрочных выборов в нижнюю палату парламента Макрон пытается остановить процесс, связанный с возрастанием политического влияния «Национального объединения», добавил специалист.

«Многие политики во Франции до сих пор боятся крайне правых - Марин Ле Пен и ее партию, а также новую звезду французской политической сцены Барделла - и считают их своими главными противниками. Так что при голосовании планируется сплотить все антилепеновские силы, в том числе республиканцев, социалистов и зеленых, чтобы выиграть выборы и создать на этой базе коалицию, которая бы стала править вместе с макронистами. Эту идею Макрон вынашивал начиная с 2022 года, поскольку он ни с кем не мог войти в коалицию и начать нормально проводить реформы. Это понятная идея, однако она труднореализуема, ведь недавно левые партии во Франции объявили о планах создать народный фронт для борьбы с правыми», - подчеркнул эксперт.



Вместе с тем Федоров назвал маловерояным сценарий, при котором партии Ле Пен и Барделла возьмут абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

«А наиболее реалистичный сценарий – это формирование правительства не из представителей «Национального объединения», а, например, из представителей республиканцев или тех же социалистов, которые могут войти в определенный блок с Макроном. Так что для преграждения дороги крайне правым на базе нескольких антилепеновских сил может быть создано коалиционное правительство. При этом если данный сценарий реализуется, то получится так называемое «политическое сожительство», при котором президент Макрон будет представлять свой политический клан, а премьер-министр и правительство - умеренные оппозиционные силы. Возможно, это «политическое сожительство» разблокирует тупиковые ситуации, возникающие при законодательной работе», - отметил политолог.



Возможность отставки Макрона с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах, о которой пишут СМИ, крайне низка, считает Федоров.

«Во-первых, во французской конституции ничего не говорится о добровольном уходе президента в отставку. Там говорится о прекращении его полномочий в случае болезни, смерти и прочего. Во французской конституции не предусмотрен даже импичмент президента, так что сейчас сложно давать оценку сообщениям о возможной отставке Макрона. Кроме того, Макрону сейчас просто нет смысла уходить с поста, даже если и есть такая возможность, ведь правые вряд ли получат двести дополнительных мест в Национальном собрании. Мажоритарная избирательная система в два тура позволяет блокировать продвижение сторонников Марин Ле Пен во втором туре. Во французской политике должна произойти революция, чтобы «Национальное объединение» получило абсолютное большинство в нижней палате парламента», - заключил собеседник.



В Кремле ранее сочли преждевременным говорить о вероятной отставке Макрона.