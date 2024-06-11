На Украине назвали необходимую для восстановления страны сумму

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления страны необходимо от $10 до $30 млрд инвестиций ежегодно на протяжении следующих десяти лет. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале. Газета.Ru

«Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной... Украине потребуется от $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в ближайшие десять лет», — написал он. RT на русском

Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо «развивать внутренние ресурсы для самофинансирования». ТАСС