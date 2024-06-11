Некоторые неверные шаги, сделанные руководством Украины в отношении Грузии, не могут помешать помощи, которую страна оказывает украинскому народу. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. ТАСС

Он обратил внимание, что между грузинским и украинским руководством есть трудности. Как объяснил политик, это вызвано определенными решениями. Кобахидзе напомнил, что украинский посол был отозван из Грузии, а грузинский посол был фактически выслан с Украины. «Это были неверные шаги, хотя, конечно, они не помешают нашему стремлению оказать максимальную помощь украинскому народу», — сказал он. Lenta.ru

Ранее Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Он подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации». Газета.Ru