Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) (включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021), действующий в основном через американское юрлицо Anti-Corruption Foundation (ACF), заполучил новых спонсоров.

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Так, платформа для привлечения пожертвований от крупного бизнеса American Online Giving Foundation Inc (AOG) и фонд детского образования Фонд Хаас совместно направили $30 тыс. в ФБК за период с 2022 по 2023 годы, согласно годовому отчёту ACF, узнал RT. Предоставленные средства не связаны с профилем деятельности ФБК, что вызывает вопросы о их назначении. Эксперты предполагают, что такие переводы осуществлены по указанию высших государственных органов.

Другие гранты был предоставлен Фондом Мими ($10 тысяч) и автокомпанией Ford ($50 тысяч).

Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, предполагает, что передача средств ФБК осуществлена по указанию вышестоящих государственных органов США. Он отмечает, что такие фонды, как The Swartz Foundation и Ford Foundation, связаны с Госдепартаментом США и могут выступать прокладками для передачи финансирования ФБК, которое маскируется под «народное финансирование».

Ранее Кабулов рассказал, что США спонсируют террористов для борьбы с талибами, а также эксперт заявил, что западное оружие не доходит до военных ВСУ.