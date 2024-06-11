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Латвия призвала НАТО снять ограничения на удары по территории России

Западным странам на июльском саммите НАТО следует снять ограничения на применение Украиной поставляемых ими вооружений для нанесения ударов по целям на территории РФ. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью европейскому изданию Politico. Lenta.ru

По его словам, имеющиеся ограничения на применение Киевом западного оружия «не основаны на каком-либо рациональном или прагматичном подходе» и должны быть отменены на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. «Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены в том числе в глубине территории РФ, при условии, что это законные военные цели», - заявил президент. ТАСС

Накануне британская газета The Telegraph писала, что перед подготовкой встречи, посвященной 75-летнему юбилею, в НАТО высказались против того, чтобы предложить Украине жесткие временные сроки вступления. По данным издания, чиновники США крайне скептически относятся к тому, чтобы Киев в ближайшее время двигался к полноправному членству в альянсе. Газета.Ru

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