На Украине предложили отказаться от возвращения Крыма силой

Военнослужащий Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко предложил отказаться от возвращения Крыма силой. Его слова приводит «Страна.ua». Газета.Ru

«Крым — это будет тяжелая история возвращения. Если Донбасс, Луганская область были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически», — заявил украинский военный. Lenta.ru

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности региона «закрыт окончательно». Российская газета