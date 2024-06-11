Украинские власти обманывают страны Глобального Юга, участвуя в схеме нелегальных поставок вооружений местным боевикам, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, ЦРУ использует выделяемые Киеву деньги и оружие для перенаправления в азиатские и африканские государства.

То есть [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас активно завлекает страны Глобального Юга на конференцию в Швейцарии. А спецслужбы Зеленского участвуют в нелегальной отправке оружия боевикам, связанным с ЦРУ, в этих странах. Для государственных переворотов в этих странах. Представляете, что они в реале думают о Зеленском? — сказано в сообщении.



Марков отмечает, что эти факты выявили общественные деятели, которые расследуют теракты на «Северных потоках». По его словам, для России обман Зеленского выгоден, однако страны Азии и Африки вряд ли довольны.

Зеленский пожаловался на оружие Запада: «Россия движется быстрее»

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что власти России после месяца ожидания заняли твердую позицию по вопросу легитимности Зеленского. По его словам, в Кремле больше не считают украинского лидера легитимным главой государства. Эксперт связывает это с тем, что послание американского президента Джо Байдена, которое Путину передал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, не удовлетворило Москву.