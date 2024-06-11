Президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент, чтобы создать новую коалицию и сплотить все силы против партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, уверен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В беседе с NEWS.ru политолог уточнил, что таким образом глава государства попытается изолировать свою конкурентку.

Для этого и задумано все Макроном, чтобы создать новую коалицию, сплотить против «Национального объединения» все силы, изолировать Ле Пен. Сможет ли он это сделать — большой вопрос, — пояснил политолог.



По словам Федорова, перед партией Ле Пен, которую сейчас возглавляет Жордан Барделла, тем временем стоит практически невыполнимая задача. Он подчеркнул, что «Национальному объединению» необходимо набрать 289 мест в парламенте. Эксперт напомнил, что сейчас у партии всего 88 мест.

Ну получат они 100, увеличат представительство, или 120, но этого недостаточно для формирования правительства, нужна коалиция, это тоже сложный вопрос, кто с ними вступит в коалицию? Да никто, — добавил политолог.



Макрон ранее опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.