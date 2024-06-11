Почему назначенный послом в Британии Залужный не спешит покидать Киев

Пребывание экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного на Украине связано с тем, что Запад использует его как фактор давления на президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник.

"Создается впечатление, что Залужный не спешит уезжать из страны и под разными предлогами остается на территории Украины, чего-то выжидая. Не поверю, что [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба или президент не хотели отправить Залужного [в Лондон] еще позавчера. Залужного хотят видеть в Лондоне, но нельзя исключать, что у Лондона в отношении Залужного другие планы. Нельзя исключать, что <...> сохранение Залужного внутри страны - это возможный инструмент давления на Зеленского на фоне того, что за кулисами ведутся тяжелые переговоры о завершении войны или хотя бы о перемирии. Вот если не ты, то это могут сделать другие люди", - сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka Online.



Эксперт считает, что некоторые силы на Западе явно делают ставку на генерала, рассматривая его в качестве возможного сменщика действующего главы государства.

8 февраля президент Украины уволил Залужного с должности и назначил на его место Александра Сырского. На тот момент украинские СМИ и аналитики называли Залужного главным конкурентом Зеленского на выборах главы государства, если бы они были объявлены. После отставки главкома оппозиция раскритиковала решение президента, сам же глава государства объяснил его стагнацией на фронте и необходимостью "перезагрузки генералитета".

На Украине рассказали, чем занимается исчезнувший Залужный

Своим указом 9 мая президент уволил экс-главкома ВСУ с военной службы, назначив его украинским послом в Великобритании. Украинские СМИ писали, что Залужный должен отправиться в Лондон еще в конце мая, но этого до сих пор не произошло.