Украине предсказали отключения света вплоть до 2027 года

Отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. Об этом сообщил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает «Инсайдер UA». Газета.Ru

По его словам, отключения света будут длиться по 8-10 часов каждые сутки, а бесперебойной подачи электричества жители Украины дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов». Lenta.ru

Ранее на Украине признали худшее состояние энергосистемы за два года. Наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации. ТАСС