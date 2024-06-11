Венесуэла подтвердила намерение вступить в БРИКС

Венесуэла заявляет о желании вступить в БРИКС, которое прилагает огромные усилия к построению нового миропорядка, заявила глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Деловая газета «Взгляд»

«От имени президента Николаса Мадуро благодарим за приглашение России выступить в качестве друзей БРИКС сегодня. Это для нас большая честь, возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», — отметил дипломат. Lenta.ru

В свою очередь, глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москва приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС и будет способствовать укреплению связей. «Поддерживаем интерес Венесуэлы к БРИКС. Как председатель будем способствовать укреплению связей», — сказал он. Парламентская газета