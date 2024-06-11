СБУ проводят обыски в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с другими ведомствами проводит контрразведывательные проверки в двух районах Киева, в том числе в правительственном квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мероприятия проходят на территории Печерского и Шевченковского районов Киева. Помощь СБУ оказывают Управление госохраны Украины, Национальная полиция, Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины и Группировка сил и средств обороны Киева.

Целью мероприятий в спецслужбе назвали «проверку контрдиверсионной защиты государственных объектов», а также усиление безопасности лиц, находящихся под госохраной. Силовики осматривают территорию и отдельные помещения, в том числе жилые дома, в поисках запрещенных предметов, а также проверяют граждан.

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Отдельно СБУ предупреждает, что по улицам Киева могут ограничить проход и проезд автомобилей. Кроме того, не исключены усиленные проверки документов и осмотры транспортных средств.