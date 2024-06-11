Венгрию захотели исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины

Дипломаты стран «Бухарестской девятки» рассматривают возможность исключения Венгрии из группы за ее позицию по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники. ТАСС

При этом Венгрия приглашена на скорый саммит клуба, который состоится в Риге 11 июня. Однако власти страны уже заранее заявили о планах заблокировать итоговое заявление по Украине, что вызывает разногласия сторон. «Дискуссии об исключении Будапешта очень серьезные (...) Вероятно, мы встречаемся в таком формате [с участием Венгрии] в последний раз», — приводит издание слова одного из дипломатов. Lenta.ru

«Бухарестская девятка» (Б9) представляет собой объединение 9 стран Центральной и Восточной Европы, а именно: Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. Ее еще называют восточным флангом НАТО. Целью объединения является углубленное сотрудничество в военной сфере. Газета.Ru