Источники Europe 1 в окружении президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что он допускает свою отставку в случае победы крайне правых на парламентских выборах. По версии портала, на самом деле речь идет о попытке «стратегов-макронистов» сыграть на драматизации выборов.

Ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала на выборах в Европарламент более 31 процента голосов, а «Возрождение» Макрона - примерно 15 процентов. На фоне таких результатов президент Франции объявил о роспуске Национального собрания. Первый тур парламентских выборов состоится 30 июня, второй - 7 июля.

Макрон заявил, что подъем националистов и демагогов опасен не только для французов, но в целом для Европы и для места Франции в мире. Он рассчитывает, что «Возрождение» сможет взять реванш на новых выборах.

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Как отмечает Europe 1, Макрон всеми силами стремится показать, насколько смелое решение он принял. Его окружение получило новую задачу - поддержать тезис о смелости Макрона с помощью заявлений о его готовности уйти в отставку. Как стало известно Europe 1, в последние недели Макрон обсуждал это с одним из собеседников.

«Отставка президента - не табу. Да, сегодня мы должны рассматривать все сценарии. Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока», - подчеркнул близкий к Макрону источник.



Europe 1 подчеркивает, что этот вариант «явно не является предпочтительным» - перспектива отставки президента должна послужить драматизации предстоящих выборов. По версии портала, в реальности Макрон делает ставку на «электрошок».

Один из партийных руководителей «Возрождения» заявил Europe 1, что сосуществование партии Макрона с «Национальным объединением» может «благополучно обеспечить крах» крайне правых еще до президентских выборов 2027 года: партии Ле Пен придется перейти от популизма к политике и взять на себя ответственность за проблемы Франции.